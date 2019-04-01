〈中部〉埔里天后宮北港朝天宮 雙媽遶境

2019-04-01

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕三月肖媽祖！今年第三年舉辦的「埔里媽祖文化節」，昨日由埔里天后宮媽祖遶境祈福，今年還請來雲林縣的北港朝天宮媽祖一起遶境，由於北港朝天宮在九二一地震發生後，曾來埔里災區遶撫慰人心，廿年後再來遶境，信眾們都覺得很有意義。

南投縣埔里鎮前年起舉辦「媽祖文化節」，由房里里的天后宮主辦，昨日千人行腳祈福萬人遶境活動，邀請到北港朝天宮的媽祖一起參加。昨日上午在天后宮，先由南投縣長林明溱、立委馬文君、蔡培慧及埔里鎮長廖志城、多位鎮籍縣議員，請媽祖神像上轎、起駕，並點燃起馬炮後，陣頭由天后宮出發，沿途經過星巴克、恒吉宮，中午神轎抵達仁愛公園駐點，讓信眾躦轎腳，欣賞藝文表演，下午再遶經包公廟、鎮公所、大成國小，傍晚回鑾。

埔里鎮天后宮主任委員陳鏡正表示，九二一大地震發生後，曾請「北港朝天宮天上聖母」來災區遶境，撫慰人心也受攝亡靈，而朝天宮媽祖回鑾北港後，還連續舉辦了七天的超度大法會。而廿年後再邀北港朝天宮前來參加，感覺特別有意義。

今年遶境活動仍主打環保，不燒金紙、沿途不放鞭炮，不過今年因邀北港朝天宮媽祖前來，因此在天后和恆吉媽祖廟為迎賓破例放鞭炮，其餘地點不准施放。

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