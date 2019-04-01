〈中部〉行政瑕疵重審 鹿港「太岳之胤」兩次列古蹟

2019-04-01

〔記者張聰秋／彰化報導〕鹿港日治時期三大商行謙和的許氏祖厝「鹿港太岳之胤」老建物，去年九月十八日原已被彰化縣文化局列入縣定古蹟保護，卻因所有權人質疑公告程序有行政瑕疵之虞，文化局因而在今年三月十一日撤銷公告再重新審議，昨天審議結果再度通過指定為縣定古蹟，公告撤銷再公告，兩次公告的作法，不少民眾直呼好瞎，如同小孩子玩辦家家酒的兒戲。

文化局︰將建立標準作業流程

對此，文化局長張雀芬表示，為使本縣文化資產審議程序更臻完備，日後文資審議案件相關公文會要求承辦人員先從戶政、地政單位取得資料，再以雙掛號信件寄出通知所有權人，建立SOP標準作業流程，並將組成跨局處幕僚小組，透過這些機制層層把關，以保障所有權人的權益及保全珍貴的文化資產。

文化局解釋「太岳之胤」兩次公告縣定古蹟，肇因於部分所有權人未收到審議相關通知書以陳述意見，因而向文化部進行訴願，文化局考量行政程序不完備而影響所有權人的權益，遂於今年三月十一日撤銷縣定古蹟的公告，同日重新啟動古蹟審議程序而列為暫定古蹟，前天再經文資委員重新審議通過列入縣定古蹟保存。

彰化縣文化資產學會榮譽理事長陳仕賢指出，全案因為有行政程序瑕疵，文化部建議重新審議，文化局撤銷公告當日同時啟動暫定古蹟保存機制，再重新審議也通過指定古蹟，代表老建物有其保存價值，撤銷再審議只是補強行政程序，作法可以接受。

專家建議以「公示送達」作依據

台灣小鎮文化協會常務理事許書基表示，老建物最後仍然指定為縣定古蹟，沒有變成流浪古蹟，勉強接受結果但過程勞師動眾，希望日後不要再有第二次。他建議，避免類似情況再發生，公部門送達文件最好能以「公示送達」，作為法律依據。

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