〈中部〉雞農住豪宅 「草寮雞舍」卻惹民怨

2019-04-01

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣竹塘鄉近一年來，建商推出十棟千萬元的透天豪宅，立刻被預訂一空，買家絕大多數是蛋農、雞農，使得該區域的豪宅被揶揄為「蛋蛋屋」。昨天民眾加碼爆料蛋農賺很大，但「雞雞住破草寮，蛋農爽住豪宅」，暗諷雞農製造環境污染，又炒高地方房產，但對此，雞農也有話說。

不滿未改善髒臭 讓地方承受苦果

一位當地居民說，竹塘雞舍密度全國居冠，但放眼望去盡是老舊不堪，破到不能再破的雞寮，惡臭、雞屎、看不完的雞屍，雞農賺大錢，居民承受苦果，大家敢怒不敢言，難怪鄉民揶揄「竹塘的有錢人，都在養畜牲」，這是話中有話。

蛋雞農︰想蓋環控雞舍但遭抗議

一名「蛋蛋屋」的屋主（蛋雞農）透過友人向本報表示，他也想改善雞舍，斥資上千萬蓋沒有污染環保之虞的「水簾環控雞舍」，但居民一聽到要蓋雞舍，就百般阻撓甚至抗議，大型水簾雞舍根本蓋不了。

雞農說，符合歐盟標準的密閉式水簾環控雞舍，光是硬體投資就要五千萬元（不含土地），但當地居民一聽到「買土地蓋雞舍」就拒絕溝通，完全不知這種「水簾環控雞舍」是非常衛生。

他說，他一輩子奉獻給蛋雞產業，也賺了一些，但臨要交棒給下一代卻卻落得「進也不是，退也不是」的窘境。現養雞罹病率高，一發生禽流感，整場銷毀，血本無歸。投資水簾環控雞舍，不管對他或對附近居民都有利，但居民並不知這種環控雞舍長什麼樣？一聽到蓋雞舍就出來抗議。

他自嘲「有錢無處花」，花一千萬元買房子來自住，沒有炫富的意思，讓地方經濟熱絡卻承受這麼大的壓力。但記者反問他，現有的「草寮雞舍」已經影響到週邊居民住的品質，他說，「大家的雞舍都一樣」隨即把電話掛掉。

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