〈南部〉劉啟祥畫室變咖啡館 客留畫換招待

2019-03-31

〔記者劉婉君／台南報導〕前輩畫家劉啟祥位於柳營區的故居「頤樓」，去年十二月以「劉啟祥美術紀念館」之姿啟用，吸引不少民眾前往參觀。而故居前的畫室則化身咖啡館，不僅保留昔日的壁爐、竹編及玻璃隔間門牆，民眾只要留下當地的寫生畫作，就可免費獲招待咖啡或茶，一同向劉啟祥致敬。

南市藝術類歷史名人劉啟祥，是早期畫壇中少數留日又留法的畫家，其兩層樓的洋樓故居閒置多年後，文化局歷經兩年修復完成，打造「劉啟祥美術紀念館」，民眾除了能欣賞百年建築之美，也可藉由文物介紹，認識劉啟祥。

故居前的一層樓建築，則建於一九四六年，為劉啟祥的畫室，配合紀念館開放，目前委由抗癌成功的文化局退休人員蘇美蓉經營，內部空間明亮，一走進室內，就可看到原有的壁爐，陽光從頭頂的天窗灑落，隔間的門牆以「外材內用」方式，讓整個空間更有通透感，也營造出歐洲風情，坐在店內享用餐點，可遙想劉啟祥在此作畫的情境。

店內供應東山咖啡及輕食簡餐，均以台南在地小農的農漁特產為主要食材，如柳營酪農區的牛奶、沿海的虱目魚等；鳳梨盛產的季節，也有以自製鳳梨果醬調製的飲品。

蘇美蓉表示，紀念館開放以來，常有喜愛美術的人士前往參觀及寫生，一次偶然機會下，她以一杯咖啡獲得繪者同意贈畫，因而開始「你留下畫作、我招待一杯咖啡或茶」的活動，作品日後將在店內展出。

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