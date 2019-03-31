〈南部〉曾文水庫復育山麻雀 人工巢箱住好住滿

2019-03-31

〔記者萬于甄／台南報導〕曾文水庫集水區包含大面積的保安林地及水域，可提供良好生態環境，南區水資源局在二○一三年防淤隧道工程施工時，發現罕見的第一級保育類山麻雀後，就沿著台三線、曾庫公路電信桿設置約一百處人工巢箱，迄今入住率幾乎滿房，復育成效顯著。

一級保育鳥 南水局設百處復育

南水局副局長鄒漢貴表示，二○一三年為維持曾文水庫營運進行各工程整治時，在嘉義大埔鄉情人公園旁發現嬌貴的第一級保育類山麻雀；全台山麻雀僅剩不到一千隻，且該處族群數量占台灣山麻雀族群約五％至十％，可說是水庫的嬌客。

鄒漢貴說，為營造良好的環境保育山麻雀，曾文水庫防淤隧道工程施工期間邀來公部門、學者專家和保育團體等，成立山麻雀保育平台。二○一三年製作四、五十個竹製人工巢箱，雖成功吸引山麻雀築巢，但因山區濕氣重，竹筒容易腐壞，無法長期使用。

隔年，南水局改用塑膠材質製作一百個人工巢箱，設置在台三線、曾庫公路沿途電信桿周邊，塑膠巢箱不易壞、可永續利用，讓山麻雀安心入住，目前透過不同人工巢箱試驗及監測成果，都顯示山麻雀復育漸有成效。

南水局表示，今年仍持續辦理生態檢核工作，致力營造優質的生態環境，讓更多水庫自然生態能永續；曾文—烏山頭水庫兩庫目前有效蓄水量達一億九千零卅五萬噸，有效容量比超過卅二％，水情相當穩定。

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