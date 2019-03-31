〈南部〉台南漁光島藝術節揭幕 地景樂園邀客

2019-03-31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「二○一九漁光島藝術節」昨美麗登場，市長黃偉哲主持開幕式，重頭戲由台灣港務公司獨家贊助演唱會，金曲獎最佳女歌手徐佳瑩及其Live Band現場開唱，氣氛嗨翻天，市府估計超過兩萬七千人湧進安平沙灘「海島新樂園」。

26件地景藝術裝置 各具奇趣

黃偉哲表示，文化局兩年前首度舉辦漁光島藝術節後，漁光島就成為年輕人新興的拍照打卡熱點，其實現在的漁光島，過去就是許多四、五年級台南人兒時的最佳樂園「秋茂園」。

黃偉哲表示，期望透過舉辦藝術節，傳達對漁光島環境生態及文化資產的重視與保存，同時重新審視漁光島的存在與意義。今年藝術節以「海島新樂園」為主題，結合「兒時回憶」、「自然地景」及「樂園想像」，共同關心漁光島的過去、現在與未來。

本屆集結國內外十六組創作團隊，共有廿六件作品，各有巧妙奇趣；民眾運用不同角度拍照，海藍天空、千里沙灘，與環境藝術產生對話，超有「fu」，美不勝收。

藝術節除觀賞各項地景藝術裝置，還有卅多場體驗漁光島的行程，例如「漁光小旅行」，透過專人帶領，走訪聚落、用雙腳親吻漁光大地。

週末及清明連假 實施入島管制

文化局表示，漁光島藝術節不單是地景環境藝術節，更希望透過民眾參與、體驗，與漁光島一起發想未來。藝術節將持續至四月廿一日，活動期間每週六、日及清明連續假期進行入島管制，活動與交通資訊可上「二○一九漁光島藝術節」網站查詢。

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