〈南部〉《高雄》「反愚」市集鹽埕登場 南北「韓黑」大串聯

2019-03-31

〔記者王榮祥／高雄報導〕「首Fool市集，自始不愚」假日嘉年華活動，昨在高雄鹽埕區登場，結合闖關、創意市集、樂團表演等方式，引導公民認識在地聲音、別被假新聞與政客愚弄，南北「韓黑」大串聯，更是現場焦點。

「首Fool市集，自始不愚」嘉年華由高雄好過日協會、HOTEL YAM塩旅主辦，基進黨、歐巴桑聯盟、制憲基金會協辦，昨日下午在塩旅旁草地舉辦，吸引許多民眾參與。

高雄好過日協會理事長洪立表示，感受到台灣社會假新聞日趨嚴重、部分政治人物誠信蕩然無存，特別設計可親子參與的社會議題闖關，就是要讓市民以輕鬆的方式更了解高雄，培育下一代的小小公民。

主辦單位特別邀請抗韓名將基進黨發言人陳柏惟、與犀利批判韓國瑜的桃園市議員王浩宇共襄盛舉，堪稱南北韓黑大串聯。

陳柏惟酸高雄市長換人後，政策屢跳票，多誇張的謊都說得出來，對高雄市民來說，等於是天天在過愚人節，「反愚市集」是要傳達市民的不滿，用正能量的方式，表達拒絕政治人物用話術愚弄市民的聲音。

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