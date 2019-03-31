〈南部〉《高雄》路科園區首座 多功能運動公園啟用

2019-03-31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕位於高雄路竹科學園區的「首座」多功能運動公園，在地方催生下，歷經兩年規劃與施工，昨正式開幕啟用。未來區域性運動、園區廠商員工大會、指標性運動等活動，都可以在運動公園舉辦，增進居民健康及提供各項運動精彩賽事。

斥資1億、2年規劃施工 佔地5.43公頃

南科管理局指出，這座多功能運動公園位於路科二路及路科九路口，佔地約五．四三公頃，園區基地內設有一座壘球場、三座籃球場、三座網球場、一座競速溜冰場及一座兒童休憩區，並規劃停車場、公共廁所及健走步道，還有一座公共藝術作品，也是北高雄首座多功能運動公園。

立委催生 設施完善、鄰近台1線、台17線

運動公園是由在地立委邱志偉一手催生，建置經費高達一億元，由科技部全數補助。邱志偉說，在地居民和園區內約一萬名從業人員，運動公園落成後，可擁有優質且寬裕的休閒運動空間，園區內各工廠的運動會，都可就近在此舉行。

邱志偉表示，南科高雄園區多功能運動公園所提供的完善運動環境，讓所有來此運動的居民及熱愛運動的朋友，可以好好享受好的生活品質，尤其該位址交通便利，鄰近台一線及台十七線，呼籲民眾廣為宣傳，多多善用。

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