〈南部〉易川旗、謝謹鴻種釋迦奪冠 東區農表揚

2019-03-31

〔記者張存薇／台東報導〕歡慶農民節，台東地區農會昨天表揚一百五十一位模範農民，感謝農民一年來的辛苦付出，其中農友易川旗、謝謹鴻分獲釋迦、鳳梨釋迦優質果園評鑑冠軍，也獲選模範農民，總幹事李建通表示，東區農種植面積不僅是全縣最多，品質也最佳，未來除現有外銷管道外，亦將持續拓展美、日、東南亞國家外銷市場。

東區農農民節活動昨天午在農會廣場舉行，農民朋友開心參加，慶祝屬於自己的節日，各單位也準備腳踏車、電視、良質米等獎品供會員摸彩。

李建通說，台東市及卑南鄉大目釋迦種植面積約一千七百公頃、鳳梨釋迦有兩千一百公頃，佔全縣面積七成，東區農釋迦品質非常好，除持續拓展美、日、東南亞國家外銷管道，也調整釋迦收入保險相關規定，更能保障因天災等造成損失的農民權益。

他說，大目釋迦以內銷為主，今年收入保險採用台北第一果菜市場均價計算，外銷為主的鳳梨釋迦則以東區農收購價計價，此外，鳳梨釋迦計算時更分為太平溪以南、以北兩區域，更能精準反映天災造成的農損，保障農民權益。

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