〈南部〉預言小英2020 廖大乙：就怕虎搗亂

2019-03-31

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕上月到台灣燈會預言主燈國運的民俗專家廖大乙，清明節前夕南下總統蔡英文楓港祖墳預言二○二○大選，認為小英擺脫黨內「活鬼纏身」仍大有可為，但就怕生肖屬虎的企業家挑戰，提醒小英司法需改革接地氣，重獲人民支持。

勘蔡英文楓港祖墳

「這頭猛虎出來，蔡總統很可能會下課。」廖大乙說，從屬虎的陳水扁搭配屬猴的呂秀蓮、屬虎的馬英九到屬猴的蔡英文，台灣直到二○二八年才會脫離虎、猴兩生肖執政的格局，因此，小英總統目前最具威脅性的對手，莫過這名生肖屬虎的企業家。

對於其他潛在總統人選，廖大乙分析，一名當紅的政治人物耍嘴皮、造神而起不足為懼，至於白綠合作更是假議題，因為白屬金、綠屬木而金剋木，如白綠合作民進黨必消滅，「猛虎下山」才是蔡英文可能「下課」主因。

廖大乙說，小英總統司法改革未接地氣引發民怨，面對活鬼、猛虎夾擊，屬猴的小英總統需要猴群，也就是人民的支持才有機會抗衡。

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