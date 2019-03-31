〈南部〉金峰推「紅金寶」產業 「霎時客站」東64市集開幕

2019-03-31

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣金峰鄉公所協助在地農民行銷「紅金寶」（紅藜、金黃小米、紅寶石洛神葵）及原住民手作工藝，利用每月第二、四個星期六的「東六四市集」，作為展售平台，更輔導農民以在地農產製作糕點飲品，昨天市集開幕茶會上，農友們端出優質農產，以美味糕點迎賓。

金峰鄉公所農觀課長黃金盛表示，金峰鄉近年努力推動洛神、小米、紅藜等農產，但農產易受盛產價跌影響，鄉公所尋求可與農民穩定契作收購業者，讓農民安心耕作，若全鄉栽種面積超出契作面積，提前協助農民轉作，避免產量過剩造成滯銷。

黃金盛說，為協助農民開拓行銷管道，第一步是在進入金峰鄉正興、嘉蘭村的東六四線上「霎時客站」，每月第二、四個星期六推出東六四市集，讓農民就近展售自家農產、加工品及手作品，六月起陸續推出東六三、六四、六六線套裝輕旅行，帶民眾走進部落，了解金峰鄉的部落文化、小米美食等。

霎時客站東六四市集昨天開幕，在地農友除展售農產、手作品及原民美食外，小資創業培訓班學員發揮所學，更以「紅金寶」為食材，製作小米洛神磅蛋糕、紅藜米布丁，和參與民眾分享。

黃金盛說，未來還會在金峰鄉以外尋找適合的展售平台，盼讓「紅金寶」走出金峰鄉，吸引更多外地民眾前進部落。

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