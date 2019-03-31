〈台北都會〉北市建成公園遊戲場啟用 「打鐵」元素融入

2019-03-31

〔記者楊心慧／台北報導〕位於承德路二段的建成公園遊戲場昨正式啟用，成為台北市第卅八座共融式遊戲場，由於遊戲場緊鄰有「打鐵街」之稱的赤峰街，設計師在當地歷史脈絡中汲取靈感，隨處可見打鐵元素融入設計，像是打鐵舖高塔滑梯、滾輪滑梯、音樂響板等，小朋友昨玩得相當開心，在遊戲場內跑來跑去。

台北市長柯文哲昨出席建成公園遊戲場啟用活動，和小朋友一起同樂闖關。他表示，以前公園遊戲場擺的是塑膠罐頭遊具，雖然便宜，但已不符台北這座先進城市的需要，後來就推動共融式遊具，但這也是議員的提案。

建成公園緊鄰有「打鐵街」之稱的赤峰街，設計師也在當地歷史脈絡汲取靈感，像是地面草坪有齒輪及工具造型圖樣、「赤峰打鐵舖」意象的休息遮陽棚架、打鐵舖高塔滑梯、滾輪滑梯等。

負責該案的台北市文化局表示，該遊戲場已通過ＳＧＳ檢驗合格，並符合無障礙需求，有不少設施可親子共遊，也讓行動不便的大小朋友能享受不同的遊戲互動體驗。

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