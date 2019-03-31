〈台北都會〉北捷第100億人次 估今早誕生

2019-03-31

〔記者邱灝唐／台北報導〕台北市長柯文哲昨下午出席台北捷運「一○○大金曲迎一○○億」活動，並預估第一百億乘車人次將於今天早上出現。柯也指北捷深深影響台北人，未來會逐漸改造各站，加強美觀。

台北捷運從一九九六年開通以來至今廿三年，每日乘車人次也從四萬提升至超過兩百萬，預估今早將出現第一百億搭乘人次。為此，北捷公司祭出多項活動炒熱氣氛，昨、今兩日更在大安森林公園站舉辦慶祝音樂會，許多民眾都到場共襄盛舉，周邊特色小吃和藝品攤位同樣湧現排隊潮。

柯文哲表示，北捷搭乘人次至廿九日，已累積九十九億九七五七萬餘人次，若以每日二一○萬人次計算，今天就會出現第一百億搭乘人次。

同時，柯文哲也暢談捷運對台北人的影響，指出分辨台北人的方法就是看搭手扶梯會不會靠右邊，很多國家都沒有北捷如此乾淨、有秩序。

柯文哲還提到，由於過去設計並未強調美觀和藝術，所以正在要求北捷公司每年挑選數個捷運站，重新裝潢裝置藝術和美術內容，改善外觀。

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