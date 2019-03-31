〈台北都會〉北市綠委提名 卓榮泰︰先徵詢黨內再評估合作

2019-03-31

〔記者邱灝唐／台北報導〕民進黨總統初選在即，也牽動二○二○立委選舉提名策略，在台北市藍大綠小結構下，是否延續「禮讓友黨」或改採「全面提名」，在黨內引發討論。黨主席卓榮泰昨表示，還未正式討論立委徵召區的策略，原則上會先了解黨員意願，再評估對手、選舉能量，以及是否有適合的合作對象。現在僅做內部徵詢，尚未向外界探詢合作意願，不過合作對象一定要符合台灣和國家整體的利益，反對一國兩制，不接受九二共識。

黨部主委陳正德 疾呼全面提名

台北市共有八個立委選區，僅兩選區為民進黨籍立委，包括士林大同選區何志偉、北投天母選區吳思瑤，萬華中正選區民進黨禮讓時代力量當選，其餘五個選區均為國民黨籍立委。面對黨中央傾向與友黨合作的態勢，近日持續引發基層反彈，民進黨北市黨部主委陳正德便高聲疾呼「全面提名」，如此才有益於競選作戰和鞏固政黨、總統票。

基層、多位議員 均認同自提人選

多位被勸進或有意更上層樓的黨內戰將也抱持相同看法，議員許淑華表示，走訪地方過程中，確實聽到很多基層希望全面提名，就算是艱困選區，也可提升士氣，將選票最大化；前議員顏聖冠認為，四年前的禮讓是基於民進黨還沒執政的策略考量，如今全面執政就該全面提名，黨中央應傾聽民進黨基層的想法；前議員周柏雅也呼應這項訴求，認為執政黨該提出自身人選，不僅向選民負責，也是政黨政治應有的做法，他認為禮讓不一定能換到對方的總統票或政黨票，因此要合作應該是選後的事情。

在一片全面提名的聲浪中，議員王世堅則抱持不同看法；他說，再次前進國會雖是他的目標，但二○二○還是以總統選舉為主，尤其中正萬華區有大綠與小綠，因此是否要繼續禮讓、尋求合作或黨自行提名，就由黨中央考量。

議員簡舒培︰對合作抱持開放態度

黨主席卓榮泰昨至台北市議會參加議員簡舒培舉辦的電影欣賞會，簡對於合作抱持開放的態度，但要有條件地禮讓；她表示，黨必須評估欲禮讓的對象過去是否支持黨的政策，若對方站在反對方，而黨又禮讓，是否間接自承施政有問題。簡表示，雖然台北是艱困選區，但也不該悲觀，執政黨該有勇氣和信心推出候選人。

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