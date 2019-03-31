〈台北都會〉《新北》和美山步道「賞螢光」 免費導覽

2019-03-31

〔記者翁聿煌／新北報導〕四月中旬到五月初是台灣北部地區的螢火蟲季節，位於新北市新店區碧潭西岸的和美山步道，擁有卅餘處的螢火蟲群聚區，搭捷運就可抵達，是大台北最佳的賞螢景點之一，民眾從四月十日起可以跟著講師沿著石板步道，詳細了解螢火蟲的生態、習性和棲息環境。

台灣自然科技學會在和美山努力營造螢火蟲繁衍的棲地環境，今年從四月十日起到五月一日有專人免費導覽。林務局肯定台灣自然科技學會在保育自然生態環境的付出心力，昨與學會理事長張聖賢簽訂「公私協力營造棲地多樣性」備忘錄，委請學會負責管理和美山保安林地及步道，多次爭取經費贊助和美山生態復育的市議員陳儀君也到場觀禮，今後由公部門與民間專業單位攜手復育和美山的動植物生態。

位於新店通往烏來的新烏路上的文山農場，也有螢火蟲等豐富的自然生態，今年的螢火蟲季即日起受理報名，分為半日遊及純賞螢，半日遊行程有採茶體驗、貓頭鷹吊飾ＤＩＹ、螢火蟲燈籠彩繪及夜間賞螢等。

另外，位於新店山區的屈尺國小也舉行「螢河落九天．浪漫滿屈尺」的免費賞螢活動，預定四月廿六日和五月三日兩天晚上六點到九點舉行，四月一日至十日報名，傳真資料到2666-8259，報名簡章可至學校的網站下載。

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