〈台北都會〉《新北》掃墓車潮湧現 交控中心緊盯

2019-03-31

〔記者何玉華、陳薏云／新北報導〕昨天是清明節連假前的週休假日，新北市內各墓區已出現車潮，交控中心監控全市重要幹道近三百個路況即時影像，除了五股區孝義路、八里區龍米路與鄉道北50往墓區、淡水區的北新路、新莊區的壽山路車流較多，其餘路段大致順暢。

交通局、警察局擴大執行清明連假的交通疏導管制措施，加派員警提前到各墓區指揮交通，交通局也指派科長級以上主管進駐交控中心，加強督導交控作業和提升緊急通報的應變能力。

交通局指出，清明節連假期間，預估上午八點到下午一點，在國道一號的三重、五股、林口，國道三號的新店、中和、土城、三鶯，及台64、台65連接國三等南下入口匝道路段，會湧現大量車潮，將實施入口匝道儀控管制；四月四日上午七點到十二點，國道三號新店、安康南下入口匝道，及四月四日、五日上午七點到十二點，國道五號石碇、坪林交流道南下入口匝道，將實施高乘載管制。

新店警分局轄內的公墓及公私立納骨塔眾多，警方預先規劃交通疏導勤務，預計動用四百多人次的警力、民力；警方表示，第七公墓所在地的新烏路與康雅崙路口，將於四月五日清晨五點到下午四點禁止汽機車進入，掃墓民眾請到康雅崙路口及第七公墓搭乘接駁車。四十份公墓在昨天、今天及四月四日至七日，上午七點到中午十二點沿竹林路實施單向管制，請民眾從北宜路、竹林路口駛入，掃墓後從北宜路方向駛離。

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