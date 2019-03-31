〈台北都會〉《基隆》1550國道客運脫班嚴重 4業者明起支援

2019-03-31

〔記者盧賢秀、俞肇福／基隆報導〕基隆市往返台北市、由福和客運經營的1550國道客運，由於脫班嚴重且未改善，路權單位公路總局已評選出新的經營團隊，立委蔡適應要求在這段「換手」期間，先由其他客運業者協助支援，以免影響乘客權益；公路總局表示，已協調大都會等四家客運業者從明天起支援1550路線，先恢復原有的運能，直到新的經營團隊泰樂客運接手為止。

福和客運被收回經營權

公路總局及蔡適應指出，1550國道客運從基隆港西街發車，經國道三號到台大公館及行天宮等地，有很多學生、上班族搭乘，由於民眾投訴經常脫班，公路總局幾乎每天都對福和客運開罰，但業者因車輛調度等問題，仍無法有效改善，運能大約只剩四成左右，脫班的老問題雪上加霜。

已核准由泰樂客運接手經營

福和客運經營1550國道客運已超過十年以上，去年評鑑未達繼續營運的門檻，因此被交通部收回經營權，公路總局今年重新甄選營運單位，二月一日核准由泰樂客運接手，籌備期半年。

蔡適應表示，他的辦公室人員與公路總局人員近日在上下班的尖峰時段，在台北行天宮站、基隆港西街發車站現勘，表訂是尖峰時段約八至十二分鐘一班，離峰時段十五至二十分鐘一班，但因為脫班嚴重，實際上要等半小時甚至更久才有一班車，乘客怨聲載道。

公路總局已協調中興巴士、光華巴士、大都會客運及基隆客運四家業者支援1550路線，昨天調校電子票證付費系統，明天（四月一日）起支援營運。

對於脫班嚴重等問題，福和客運站務人員表示，週一會向客服人員反映。

和平島公園熱門 將闢停車場

另外，曾被美國中文網票選為「全球廿一個最美的日出觀測點」的基隆和平島公園，從去年八月重新整修開幕後，假日遊客眾多，停車位嚴重不足；交通部觀光局北海岸暨觀音山風景區管理處（北觀處）與基隆市政府尋找停車空間，將在和一路的國有地闢建收費停車場，預定九月五日完工，可提供小客車一九八格、機車九十三格的停車空間。

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