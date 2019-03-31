〈台北都會〉《新北》新門牌暫緩更換 取消單雙號雙色設計

2019-03-31

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府昨天宣布，引起爭議的新式門牌暫緩更換，在徵得原創設計者的同意下，將取消單號、雙號的雙色設計，採用與底色一樣的藍綠色（Pantone 321C）；市府強調，原創者的設計本來就是藍綠色，是色差才造成外界誤解「綠色變藍綠色」，二樓以上的小型門牌，因為一樓門牌已有清楚的路名，辨識上沒問題，二樓以上的小型門牌不做更動。

已完成6940面門牌 廠商吸收47萬

民政局長柯慶忠表示，已製作完成的新式門牌有六九四○面，花費約四十七萬元，因整體製作量高達一二○萬面，廠商願意吸收這筆款項，市府並未浪費公帑；新聞局長蔣志薇說，新式門牌釘掛後，各界對於美感和辨識度有不同意見，市長侯友宜指示與原創設計者討論，市府決定從善如流、尊重民意，讓新式門牌的功能性更符合外界的期待。

原創設計者︰藍綠色象徵中性

原創設計者陳文順指出，他在設計時選用顏色已有深思熟慮，最後選擇藍綠色（Pantone 321C），象徵中性、健康，競圖比賽是透過網路傳送圖片，票選結果公布的圖片，是主辦單位用噴圖機印出，顏色的色差才造成民眾誤以為原設計的底色是綠色，並沒有「綠色變藍綠色」的問題。

時代力量廿九日在網路發起「拒絕不專業門牌」的連署，時力新北黨部主委陳志明說，不到一天已突破四千人連署，他希望市府的後續製作，要重視門牌資訊的完整性及閱讀性，並考量救災、救護、家訪社工及郵差的使用經驗，應該使用色弱及色盲朋友也能辨識的對比色，同時考慮色料衰退等問題，二樓以上門牌是否應包含路名？要尊重市民的聲音及專業意見。

綠批政策轉彎 處理不夠慎重

新北市議會民進黨團總召集人何博文表示，市府先是大意，後來又政策轉彎，顯示處理態度不夠慎重，顏色被扯上意識形態，對原創者不尊重，對市民也不莊重；國民黨團書記長周勝考認為，門牌更新作業應該停止，當務之急是優先整頓路名和巷弄名稱不一的情形，再來做門牌整體規劃。

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