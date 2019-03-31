〈北部〉溶氧過低 宜蘭新南第二抽水站引水幹道飄魚屍

2019-03-31

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍鄉新南第二抽水站引水幹道，昨天上午魚群暴斃，魚屍遍佈，綿延近一公里長，數量約有二百公斤。宜縣環保局趕到了解，經化驗水質，水體有厭氧狀態，魚群暴斃應是溶氧過低所致。

壯圍鄉新南村長葉慶文說，新南第二抽水站引水幹道主要功能是引水進抽水站，昨天一早，許多農民發現幹道佈滿魚屍，多數是二至三手指大的吳郭魚，大家議論紛紛，魚屍綿延溝渠一公里長，可能是水質有污染，也可能是溶氧量不足，希望環保局儘速查明原因。

宜縣環保局指出，縣府接獲反應後，隨即派員與村長至現場了解，稽查員現場檢測水質為PH 七．○四、溶氧○．一八、水溫廿三．九度，且水溝水體呈現「厭氧」狀態，持續有黑色底泥上浮，初步判定魚群暴斃原因應為溶氧過低導致。

環保局解釋，適合魚類生存水質溶氧量約三至四mg/L以上，環保局檢測水質溶氧量只有○．一八，幾乎快到達無氧狀態，造成溶氧過低包括水流沒有流動，幾乎是「死水」狀態，沒有新的水源挹注等，這些都是原因。

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