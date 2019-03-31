〈北部〉登108層劍梯 花蓮女道長開路當先鋒

2019-03-31

〔記者王峻祺／花蓮報導〕已取得道教晉階最高等「五雷大法師」資格的花蓮女道長周美良，昨擔任北天宮一○八層劍梯祈安賜福法會的「先鋒官」，一早揹負重達卅公斤的符籙法器，經「通天門」後，赤腳攀登約十二層樓高的劍梯直達天壇，為接續挑戰登梯晉陞法師的廿二名道士開路祈福。

今年五十歲的周美良，是北天宮第一次舉辦登梯儀式中的首位登梯女道長，十四年來已接連挑戰三次並晉陞到最高等神職，昨早受邀擔任「先鋒官」，替一○八支七星寶劍開光後順利登上天壇，一下劍梯後還立刻受到簇擁，親友接連獻上花束，恭喜她完成開路儀式。

22道士接續挑戰 12人為女性

今年共有來自全台廿二人到花蓮挑戰登一○八層劍梯儀式，其中十二人為女道士，堪稱歷年最多，挑戰者需赤腳登梯直達高聳的天壇後，往下擲筊，連續擲出三個「聖筊」才能走下劍梯，晉陞神職。

為期一天的祈福法會，除有道士挑戰登劍梯晉陞法師外，廟方還在一旁架起僅有十二層的迷你劍梯，可供一般民眾攀登體驗。

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