〈北部〉《宜蘭家扶表揚模範兒童》小一童擔家務 煮飯洗衣都行

2019-03-31

〔記者游明金／宜蘭報導〕童年應該是快樂、無憂無慮，但有群孩子，家庭相對弱勢卻貼心懂事，幫忙分擔家務，照顧年幼弟妹；宜蘭家扶昨頒獎表揚十名模範兒童，提前為孩子度過溫馨兒童節。

獲獎小朋友分別是：陳靖庭、陳鳳、謝惠恩、劉可筑、林怡婷、林意茹、吳家瑋、黃子芸、吳雅琹、吳悅寧，年紀從國小一年級到國中二年級。宜蘭家扶扶助九百多戶家庭，在一千四百名兒童中選出表現傑出、友愛孝悌的十名兒童表揚。

受表揚孩子中，可筑年紀最小，國小一年級的她，由祖父母照顧，但祖父母年老缺乏工作收入，祖母又因退化與疾病經常往返醫院，行動困難無家務能力；可筑從幼兒園中班，就幫忙切菜備料，到煮飯煮菜、煎魚，洗衣晾衣，擔起家務。

就讀國小三年級的悅寧，幫忙照顧一歲多的弟弟，餵喝奶、幫忙換尿布、洗澡；去年家裡嬰兒車壞掉，她耶誕許願希望獲得禮物就是嬰兒車。

國小四年級的意茹是家中老么，個性活潑、乖巧且課業成績優異；作完功課會協助打掃工作，假日還會陪著祖母販售三星蔥、筊白筍農產品。

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