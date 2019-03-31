〈北部〉合歡山區玉山杜鵑 提前綻放

2019-03-31

〔記者王峻祺／花蓮報導〕時序入春，合歡山區高山花卉今年疑似受到暖冬影響提前開花，小奇萊、合歡東峰及石門山等步道旁的玉山杜鵑已陸續綻放，讓民眾在清明連假多了一處出遊選擇。太魯閣國家公園管理處也預計在四月一日啟動「花況每日影像網站」，比去年提早約半個月。

清明連假好去處

去年合歡山區的玉山杜鵑花，比往年同期更晚開花，裹著一層冰霜的花苞，直到四月中旬天氣回暖後，才開始慢慢綻放。今年合歡山區則是受到暖冬影響雪量少，年初已成形的玉山杜鵑花苞，在沒有大雪覆蓋，加上高山氣溫比往年偏高的情況下，部分花卉已提前綻放，粉紅漸層花卉欉點綴在山巒間，相當美麗。

太管處合歡山管理站指出，巡查人員在前往南湖大山步道巡視時，發現步道旁的玉山杜鵑花已開花，另名前往奇萊山步道巡察的巡山員，也在回程途中看見小奇萊步道的玉山杜鵑綻放出美麗花朵，令人驚豔。

但目前在通往合歡山區的台十四甲線公路沿線部分，從昆陽、武嶺、合歡山莊到小風口路段，僅有少量玉山杜鵑開花，大部分仍處於含苞待放階段，太管處預計若全部開花，還需一週時間，正好落在清明連假間。

由於往年每到高山賞花季，小奇萊、合歡東峰、合歡主峰及石門山等景點，都會湧入滿滿車潮，因鄰近有免費公廁的遊客服務中心，僅能停放四十組車位，停車場天天「一位難求」，警方也呼籲駕駛上山後應遵守交通規則，切勿臨停路邊，避免造成交通堵塞。

花況影像網站 4.1啟動

太管處預計四月一日起啟動「花況每日影像網站」，每天都會更新合歡山區玉山杜鵑花況，提供台十四甲線公路沿線、合歡主峰、東峰、北峰、石門山及奇萊山、南湖大山等高山地區的花況，民眾可至官網後點選「影音專區」即可收看最新賞花資訊。

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