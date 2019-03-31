〈北部〉宜蘭綠博開幕 10館區熱鬧到5/12

2019-03-31

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭綠色博覽會昨在冬山河生態綠舟開幕，活動以「綠遊」為主題，規劃生態綠舟、農業實驗學校兩大區，共設有十個館區供民眾參觀；縣長林姿妙開幕致詞時，還秀一小段英、日語「歡迎大家來綠博」，希望綠博帶領宜蘭躍向國際，帶動地方經濟發展。

邁入第20年 首日湧進兩萬遊客

綠博是宜蘭縣春季旗艦活動，今年邁入第二十年，活動至五月十二日止；昨天開幕典禮，全日免費入園，共湧入約兩萬遊客，縣政府也準備一千份綠博二十歲生日禮「綠博米」，贈送給前一千名入園民眾。

開幕典禮於上午十點開始，由日本太鼓祭典打擊樂的太鼓表演揭開序幕；隨後蘭陽舞蹈團、印尼滴迪克藝術團、日本和太鼓大元組、行樂愛樂室內樂團及五十蘭合唱團與聲納合唱團，共同演出綠博二十序曲。

典禮最後，林姿妙帶領貴賓，一起為綠博標誌汽球充滿氣，同時啟動爆破；舞台頂上色彩繽紛炫麗的紙花和七百顆氣球飛落，象徵綠博二十週年「綠遊新世紀」開幕。

今年綠博園區分為「農業實驗學校區」與「生態綠舟區」兩大區塊；規劃出十個不同特色的展館，包含「農遊驛站」、「好食光雜貨店」、「農業實驗學校」、「海洋小學」、「稻此一游」、「蘭花廊道」、「多元民族文化區」、「綠遊時光機」、「環境教育中心」及「里山生活家」等，要帶給民眾不一樣的身心靈感受。

今年亮點 數百場表演場次

縣府農業處表示，活動期間，園區有數百場表演場次是今年一大亮點，除本土的當代絲竹樂團、偶戲團及原住民歌手，為增加節目豐富度，還邀請印尼滴迪克藝術團，結合印尼傳統舞蹈等超過兩百位國際藝術家，演出「山海大祭」與「千年誓約」兩大劇碼，象徵綠博二十再創高峰。

林姿妙說，宜蘭人以辦喜事的心情舉行綠色博覽會，希望透過綠博帶動地方發展與進步，相信今年活動內容非常豐富，場館與表演也都各具特色，歡迎民眾來到綠博參觀。

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