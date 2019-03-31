〈北部〉社工多風險 鄭文燦：爭取提高加給

2019-03-31

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府社會局昨舉行年度績優社工表揚，市長鄭文燦致詞指出，社工人員在社會安全網絡扮演關鍵角色，創造很大的社會價值，考量社工人員進行個案服務時，可能面臨人身安全風險，市府也希望能為他們爭取提高專業及危險加給，改善社工人員待遇，讓社工專才能夠放心工作，安心為社會奉獻力量。

社會局表示，社會局已向銓敘部爭取提高社工專業加給，每月至少可加二千元，中央正研擬相關方案；至於其他津貼，因為涉及其餘人事、銓敘單位，必須通盤考量，並非社會局權限範圍。

鄭文燦說，他是全台唯一主修社會學的地方首長，非常理解社會工作價值，在「社會工作師法」通過後，公職社工師獲得更多的認同與支持，要成為優秀的社會工作者並不容易，需要溫暖的心及冷靜的頭腦，具同理心且能做出客觀妥適的判斷，提供更好的社會服務；四月二日是社工日，市府表揚四十位傑出社工人員，也祝福所有社工「社工日快樂」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/