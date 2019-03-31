〈北部〉「夢」中情人 平鎮百年土地公迎娶大溪土地婆

2019-03-31

〔記者許倬勛／平鎮報導〕位在平鎮區南勢里、有百年歷史的南天橋福德祠，供奉的土地公向信徒託夢希望有個伴，今年農曆正月十六日，廟方向土地公擲筊請示共得十二「聖筊」，便開始籌備娶親事宜，昨天近兩百位民眾抬轎迎娶，不但有熱鬧的陣頭，也循古禮備妥十二禮，儀式熱鬧隆重，開心祝福土地公娶妻。

信徒夢見神明攜伴 猜測「想婚了」

南天橋福德祠於清朝年間建廟，香火鼎盛，是地方重要信仰中心，附近的土地公廟幾乎都有土地婆作伴，唯獨福德祠土地公百年來都還沒有「脫單」，八十二歲信徒魏新轟今年初突向廟方表示，曾多次夢到土地公出現，還帶著土地婆一起，猜想祂可能是「想婚了」，卻不知伊人在何方，建議廟方展開尋妻計畫。

連得12聖筊 廟方依指示雕刻「意中人」

魏新轟是福德祠的虔誠信眾，即使卅多歲就搬到台北，每年仍會固定前往參拜，對於他所述的夢境，廟方起初半信半疑，直到二月時向土地公請示，詢問是否有意娶妻、土地婆樣貌、位在何處等細節，竟連得十二聖筊，在尋訪桃園南區七間佛具店後，終於在大溪區找到一位木藝師傅，依土地公指示形象雕刻「意中人」。

近200人昨天迎親 辦流水席宴客

廟方待土地婆神像開光點眼後著手籌辦婚事，昨天上午近兩百位民眾組成龐大迎親隊伍，將土地婆金身迎回廟安座，隊伍沿途燃放鞭炮、敲鑼打鼓，遶境里內向居民報告喜事，並舉辦流水席宴客。

南勢里長林德忠說，一般土地公娶妻多是託夢給信眾，也曾聽聞透過專為神明牽線的媒人婆協助，均須擲筊向土地公請示，如祂有意娶妻，廟方便會細問土地婆的形象或所在地，再請人雕刻或請回，多年來信眾都有詢問過是否舉辦喜事，但土地公直到今年才點頭答應。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/