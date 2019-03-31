〈北部〉《桃園》防轉彎車禍 公車將加裝凸透鏡

2019-03-31

〔記者謝武雄／桃園報導〕公車因為車身大，轉彎易產生視野死角造成車禍，為此，市府交通局與客運業者研究提升公車駕駛視野措施，決定採取裝設凸透鏡、加大後照鏡及照地鏡鏡面尺寸，並先行於桃園客運、統聯客運公車加裝，提升公車駕駛轉向視野，避免交通事故發生。

後照鏡及照地鏡尺寸 也要放大

交通局長劉慶豐表示，交通部路政司要求所有大客車，明年元旦起強制安裝行車視野輔助系統，否則禁止上路，但該系統以車外攝影鏡頭為主，由於駕駛轉彎時都會注意左右後視鏡、查看有無異狀，若裝上該系統會導致駕駛轉彎時一下看左右後視鏡、一下看螢幕，反而更危險，若裝上凸透鏡，不但不影響駕駛習慣，也會讓駕駛看得更清楚。

不影響駕駛習慣 擬年底全面裝好

此外，裝設車外攝影鏡頭動輒五、六千元甚至上萬元，裝設凸透鏡材料費只要六百元，且桃園公車幾乎清一色都是低底盤公車，非常適合凸透鏡系統，未來會邀請路政司官員來桃園了解狀況，也爭取以裝設凸透鏡系統取代行車視野輔助系統，如果中央同意，桃園所有公車要在年底前裝設完畢。

劉慶豐指出，目前桃園客運選擇一輛公車試辦裝設放大型照地鏡與後照鏡，並於Ａ柱裝設凸透鏡片及貼附凸透鏡面，運用光線折射及放大原理，可看到原先於公車駕駛視線死角範圍內的行人及物品；另統聯客運也在八十三輛公車前方玻璃貼附凸透鏡面，以減少因Ａ柱而擋到的視線範圍。

劉慶豐說，裝設凸透鏡等設備後，駕駛的反應都不錯，尤其是車輛右轉時，可以看到公車內側是否有人車靠近，也降低公車肇事率，未來會擴大要求全市各公車業者裝設凸透鏡，並且要求公車駕駛行經路口斑馬線減速慢行、確認公車前方及車側無行人與車輛才能續行，以降低交通事故發生率。

據悉，公車轉彎時由於體積龐大，很容易產生視野死角，駕駛無法清楚看到車身前側及左右側人車狀況，最近發生多起公車與行人交通事故，多是因公車駕駛轉彎時未能看見在斑馬線上的行人所致，因此市府著手研究提升公車駕駛視野的措施並經實地測試，決定推廣裝設凸透鏡、加大後照鏡及照地鏡鏡面尺寸。

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