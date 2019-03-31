〈中部〉《台中》林佳龍重回花博 這回當「嚮導」

2019-03-31

〔記者張軒哲／台中報導〕台中花博展期至四月廿四日，交通部長林佳龍卅日率領卅名交通部暨所屬機關一級主管參訪花博，盼交通部借鏡花博石虎保育、綠色交通、美學設計等概念，運用於未來的各項公共工程與建設。林沿途被許多遊客認出，在花舞館內展現親和力，與眾人合照。

林佳龍在市府參議孫鍾興等人陪同下，參訪后里馬場花舞館及森林園區。他說，未來交通部很多工程與服務可以結合花博理念，比如生態保育、綠色交通、美學設計等，透過場地借用讓場館永久保存，不用大興土木，只優化、不破壞，讓交通部的各項公共建設更有溫度。

林佳龍對任內策畫的花博園區如數家珍，在花舞館前，他充當嚮導詳細介紹花舞館建築與館藏特色。林說，花博就像自己生的孩子，花博要表達的理念，不論是生態或生活層面，是要讓大家生活更美好，現在重回花博，以喜悅的心情參觀，覺得自己做的事讓大家更喜悅，可為台中留下許多有形跟無形建設，也尊重盧市府團隊接手花博的後續運作，希望花博可以辦得很好。

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