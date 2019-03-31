〈中部〉《台中》市府砍樹做植生 東豐綠廊禿一大片

2019-03-31

〔記者張軒哲／台中報導〕東豐綠廊八公里處南北兩側邊坡進行施工，約有十多棵樹木（竹子、木麻黃）遭到砍除，大片綠蔭蕩然無存、怨聲四起。市府觀旅局指出，該路段在風雨過後常有樹木傾倒及落石掉落，影響用路人安全，故採用格框植生工法搭配噴植作業，希望達到邊坡保護兼具植生功能。

穿出東豐綠廊東勢隧道，原本綠樹與竹林成蔭，但近期翠綠景觀全變調，邊坡上雜木、綠竹與植被全遭剷除，沿線的東勢居民感嘆樹木都不見了。梁姓車友說，原本這一段路林木夾道，舒適涼爽，如今因為施工，山壁光禿禿，多棵樹木被粗暴移除，約一百多公尺坡面鋪上鐵絲網，少了自然景觀，變成光禿禿一片。

議員批市府作法太「粗暴」

市議員陳清龍說，市府因施工，將成長良好的大樹，全面性砍除，是粗暴的方式，可以事先更細膩的思考，如何保住成長良好的大樹，也做好邊坡加強的改善，才是最佳的決策。

生態學者楊國禎表示，此事件引起國內護樹團體痛心，若依現況而言，此邊坡在颱風的強風、豪雨下才有立即傷害，但多數人不會在颱風豪雨下騎車。依目前水土保持專業也能偵測得出，此邊坡是否會立即崩塌。施工後水泥邊坡採格框植生工法，變成綠地邊坡，若將施工經費作為此路段保全維護，絕對綽綽有餘，砍樹後讓綠廊優美路段失去美感，實在很無言。

市府：颱風造成樹木傾倒

觀旅局說，東豐綠廊啟用已十九年，基礎設施老舊，八公里處南北兩側邊坡，近年該路段每遭大雨及颱風侵襲時，常有落石及樹木折斷傾倒情形，蘇迪勒、梅姬等颱風期間該路段樹木傾倒嚴重，而無法通行，危害遊客安全。

該路段舊坡面為卵石護坡，上邊坡卵石鬆動常有落石滾落，坡面淺根系雜木樹種沿石縫生長，抓地力不足導致樹木傾斜。將淺根性危木清除後，以格框植生輔以截排水等方式改善，達到邊坡保護效果。

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