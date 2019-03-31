〈中部〉《台中》清明連假 國道客運將機動加開班次

2019-03-31

〔記者黃鐘山／台中報導〕清明連假將至，市府卅日指出，高鐵四月三日至八日加開二一一班次，台鐵同時間也加開二五二班次，公有無柵欄停車場及路邊停車格清明節當日暫停收費，中橫便道四月四日至八日增加開放通行時段，並在五區推出「掃墓接駁專車」。

交通局表示，高鐵四月三日至八日加開二一一班次（南下一○五班、北上一○六班），並提供三至五節自由座服務；台鐵四月三日至八日，全線加開各級列車總計二五二列次；國道客運業者將視情形加開班次，以因應清明連假返鄉、出遊人潮。

連假梨山開放5時段、4/8為4時段

此外，方便大梨山地區掃墓祭祖，中橫便道四月四日至七日開放五個時段通行（七時、十時、十二時、十四時及十六時卅分）；四月八日開放四個時段（七時、十時、十二時及十六時卅分）；豐原客運865路公車增班，以利農產品運銷、觀光及居民通行。

清明節四月五日當天，台中市公有無柵欄的停車場及路邊汽、機車收費停車格，暫停收費一天；但有柵欄管制平面停車場及立體停車場，照常收費。

交通局指出，為方便民眾掃墓，市府援例在豐原、后里、太平、沙鹿、霧峰等五區啟動「掃墓接駁專車」，週休及清明假期免費接送民眾往返墓區，服務至四月五日。

掃墓接駁專車 豐原、霧峰6點發車

各區掃墓專車接駁點、開駛時間及搭乘方式如下：豐原區—上午六時至十二時在區公所旁育德街搭乘，后里區—上午七時至十二時在中科管理局停車場搭乘，太平區—上午七時至十三時在第一花園公墓管理室旁停車場搭乘，沙鹿區—上午七時至十六時在中山路示範公墓路口搭乘，霧峰上午六時至十六時在中正路144巷口搭乘。

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