〈中部〉2年前約定 魏德聖、彰化家扶兒相見歡

2019-03-31

〔記者劉曉欣／彰化報導〕為了實現兩年前與家扶兒的承諾，知名導演魏德聖昨天來到彰化，與獲獎表揚的自強兒童相見歡，他向這些孩子們強調，雖然你們人生開場比別人辛苦，但故事也會比別人精彩，只要繼續努力，一切就會往好的方向發展！

2年前招待家扶兒 台中看電影

魏德聖談起與彰化家扶中心的緣起，在二○一七年招待一六○○名家扶兒，到台中大遠百威秀影城觀賞《五二赫茲我愛你》，許多家扶兒都是第一次到影城，吃爆米花、喝口樂的看電影，當時魏德聖就跟小朋友約定，將會再度家扶兒見面。

魏德聖表示，他一直記得與小朋友的約定，但不好意思拖到現在才實現，對不少家扶兒來說，能夠到都市的電影院，看電影、吃爆米花，這都是一件大事，他希望打開小孩的視野，讓家扶兒不要受限於先天的環境條件，能夠在努力過程中，看到世界的美好，也往美好的結局去努力。

魏德聖昨天準備十份禮物送給自強兒童，彰化家扶中心的自立青年黃得東，也自彈自唱魏導所拍電影「海角七號」主題曲「國境之南」，送給魏德聖。

魏導積極籌畫「台灣三部曲」

魏德聖說，預計明年要在台南開拍 《台灣三部曲》，計畫重建熱蘭遮城園區，並計畫片子上映後，保留片場並開放遊樂園；為此近來跑去荷蘭，就是為了重現荷蘭人在台時期的「船」。

昨天表揚自強兒童當中，「劍道少女」陳思樺、周淑娟，因為父母都收入微薄，住在簡陋三合院的思樺，念小學時搭公車去上下學，淑娟是騎著腳踏車載著妹妹一同去上課，兩人練劍道，有時會瘀青，但都是忍著痛繼續練習，希望有一天能夠有工作能力，改善家中經濟。

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