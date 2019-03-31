〈中部〉荷蘭「建材護照」 石晉方想運用在中興新村

2019-03-31

〔記者陳鳳麗／南投報導〕為建物使用的建材建置建材護照，將來可循環利用，來自中興新村的石晉方近日與荷蘭Madaster簽約，將在新建案中執行，石晉方從小在中興新村省府宿舍長大。他說，自己很關心的中興宿舍整修問題，建議國發會可就每一類型先挑選一間使用Madaster系統（即建材循環平台），把修建使用的建材、經費鍵入，就能估算整體費用，訂出整修方向。

循環經濟已成國際趨勢，擔任頂尖國際顧問公司總經理的南投囝仔石晉方，引進荷蘭Madaster系統將在桃園市平鎮區的新建案「深耕十二期」執行，該建案是台灣第一個引用Madaster系統。

建材循環平台 建商、住戶皆可擁有

石晉方說，這套建材循環平台是利用建築資訊模型（BIM）當基礎，將建材資訊鍵入模型中，藉此自動生產建材護照，該套建材護照不只給建商，連住戶也都擁有自己那一戶的建材護照，將來建築老舊要修建或拆除重建，所有資料皆有登錄，無污染性、狀況好的建材，就可回收再利用，減少資源的浪費，為地球盡一點心力。

擁有營建管理博士學位的石晉方，是中興新村的第二代，從小住在省府宿舍，眼見省府宿舍內部老舊或毀損，建議中央不妨也以Madaster系統來為整修難題解套。

中興宿舍可挑一間建置 整修費即算出

石晉方說，省府宿舍被列入文化景觀，無法打掉重建，但整修費用究竟需要多少，整批經費如何計算，一直被視為棘手問題。但其實是有解套方法的，因省府宿舍依時間不同有多種類型，只要每一種類型挑出一間建置Madaster系組，把整修使用的建材、費用等相關資料都鍵入，進行方案評估，算出同一批整修總經費。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/