〈中部〉木都開箱 百年舊嘉監辦特展

2019-03-31

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市早年是阿里山木材集中地，有「木都」美名，市府舉辦「木都開箱—嘉義市木構建築主題展」昨天開幕，以創建百年的嘉義舊監獄及緊鄰的日式宿舍群為場域，讓民眾實際感受木造空間氛圍，與建築互相對話，找回城市文化記憶，展期至五月四日。

市長黃敏惠說，嘉義舊監創建於一九一九年（日治時期大正八年），為台灣唯一完整保存的日治時期監獄建築，二○○二年在地方文史人士發起搶救行動後，引起各界注目，二○○五年完成登錄國定古蹟，定位為「獄政博物館」，賦予新生命，近年持續修復與保存的工作，周邊舊木造日式宿舍經由活化，也成為一個實際運用木構建築的生活場域。

嘉市文化局博物館科長鄧倚欣說，這一展覽由文化部推動國家文化記憶庫計畫經費補助，今年逢嘉義舊監創建百年，文化局與法務部矯正署嘉義監獄合辦展覽，以官方木構的嘉義舊監空間為主展區，代表民居建築的周邊日式宿舍群為衛星展區（維新路一三四巷）。

鄧表示，展出內容呈現近年市府與民間致力的各項木構建築保存工作，如「舊屋力」、「木都2.0運動」等；展場開放時間為週二至週日上午九點至下午五點，四月十三日及五月四日舉行「木構建築散步」小旅行，民眾可上文化局網站報名。

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