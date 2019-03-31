〈中部〉偷窺？ 斗六公園廁所隔板被挖洞

2019-03-31

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣斗六市人文公園公廁，竟然全部五間男廁大號隔板都被挖洞，前天有民眾上廁所疑被偷窺，人心惶惶，縣府工務處昨先用「矽利康」填補小洞，將請警方加強巡邏，維護安全。

5男廁1女廁都有 公所緊急補洞

人文公園的公廁是頗為著名的十二星座公廁，有民眾指出前天發現廁所隔板有個約原子筆大小的洞，好奇地從洞望去，卻與隔壁男子「四目相交」，讓他嚇了一大跳，原本不以為意，但才出廁所就發現那男子也跟著出廁所，詢問朋友，發現該名男子常在附近出沒，直覺遇到偷窺狼，將遭遇po文，提醒民眾小心。

實地查看該公廁，發現男廁所有的隔間板都出現奇怪的小洞，有的可以直視隔壁民眾如廁情況，有的則已被人用衛生紙塞住，女廁則只有一間有挖洞情況，但已有人用膠帶、木板封住。

昨天帶著小孩前往公園放風箏的林姓市民說，人文公園是親子遊憩的好地方，又有滑輪場地，小朋友相當多，希望管理單位與警方要做好防護工作，讓他們能夠安心享受綠地與親子休憩時光。

縣府工務處獲報後，昨天已先派員用矽利康將小洞填補；處長汪令堯表示，工務處會進一步勘查，若有必要會重新更換隔板，確保民眾隱私。

斗六派出所副所長許哲綺表示，人文公園公廁週邊原就是警方巡邏熱點，會進一步加強巡邏強度與密度，周邊並無監視器直接拍攝，目前也積極連絡疑被偷窺民眾了解情況，精準掌握時間點及疑似偷窺者更多線索，釐清真相。

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