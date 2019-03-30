〈南部〉千興不銹鋼公司偷埋毒泥省3.5億清運費 最多罰1500萬

2019-03-30

〔記者王捷／台南報導〕號稱白手起家的台灣企業家葉碩堂，是千興不銹鋼公司的董事，廿年來涉嫌指示員工將有毒、致癌的重金屬六價鉻偷埋在工廠內污染土地，省下約三．五億的清運費。台南地檢署著手偵辦，去年扣押十二億不動產並羈押葉碩堂，昨天南檢偵查終結，依廢棄物清理法求處「重刑」，但礙於法規，最重僅處五年徒刑併科一千五百萬元罰金，後續如何清理被污染土地不得而知。

20年埋了逾6萬噸 董事葉碩堂被訴

檢調去年獲報千興疑從廿年前開始將有毒重金屬掩埋在工廠內，恐污染土地以及地下水，檢方與環保署著手偵查。

去年八月間，檢方扣押千興不銹鋼價值十二億元不動產，並與環保署進入廠房退火爐下凹處、周遭事業用地的廢棄物樣本送驗，傳喚高層十二人訊問，葉碩堂也因有串證的疑慮遭羈押。

南檢偵查 幸好地下水未遭污染

經過長達半年調查與化驗，葉碩堂為節省清理費，指示員工將公司製程所產出含有重金屬總鉻、六價鉻超出溶出試驗標準的有害污泥偷埋，廿年來累積六萬多公噸，土壤遭受重金屬污染的總量約為五百七十四公噸，還好地下水未遭污染。

依廢清法起訴 最重也只能判五年

檢方依污染面積大、後續可能需耗費資源還原土壤，向院方求處「重刑」，但葉碩堂所涉嫌的是廢棄物清理法第四十六條，刑責是一年以上、五年以下，最多罰一千五百萬元罰金。

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