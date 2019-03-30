〈南部〉台南市永康創意設計園區 一期開發完工通車

2019-03-30

〔記者萬于甄／台南報導〕台南永康砲校遷建暨創意設計園區第一期開發工程昨天完工，區內道路也開放通車，串連永康中正北路至中正南路交通，紓解永康中華路往北的上、下班尖峰時段交通流量，未來配合創意園區二期開發，更能成為串連永康南北之間的交通要道。

串連鹽行中正北路至永康中正南路交通

永康砲校遷建暨創意設計園區是台南市近年來的重大開發建設，園區總面積達八十三．四九公頃，開發工程因應砲校遷建分兩期，第一期開發面積約十四．四六公頃，歷時兩年施工，昨完工啟用，其餘第二期開發需待永康砲校搬遷後，預計二○二三年動工，全區則預計二○二六年完工。

二期開發等砲校搬遷後 預計2023年動工

永康創意設計園區完成的第一期開發包含人行庇護島、階段性滯洪池、排水防汛設施、區內原地保留樹木林蔭大道、高架地坪人行步道、燈桿及人手孔蓋等公共設施，另外，園區內也撥出十五公頃做為公園用地，最受矚目的台南市立圖書館總館工程則如火如荼進行。

一期園區內最重要建案總圖 正施工中

市長黃偉哲說，永康砲校遷建暨創意設計園區第一期工程順利完成，不僅代表市政的延續性，也感謝地方與軍方緊密合作全力支持，後續仍有二期開發工程，相信全區完工後，與毗鄰的大橋區段徵收區、平實營區相輔相成，可共構永康新興市鎮中心。

永康砲校遷建暨創意設計園區第一期工程舉辦啟用典禮，由黃偉哲、地方民代及貴賓等共同剪綵，會後大家也一同騎乘T-bike暢遊園區。

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