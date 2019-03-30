〈南部〉旗山鼓山國小疑食物中毒 122人送醫

2019-03-30

〔記者黃佳琳、方志賢、黃旭磊／高雄報導〕高市旗山區鼓山國小的營養午餐疑似出問題，全校一二二位師生從前晚起陸續出現噁心、嘔吐及腹痛症狀就醫，高雄市教育局接獲通報後，已通報衛生局會同前往，確認是否食物不潔造成中毒或諾羅病毒感染。

懷疑可能是蒲燒鯛魚出問題

高市教育局指出，鼓山國小學生人數有四七七人，前天下午放學後，一年級的導師向學校反映，班上有三名學生上吐下瀉就醫，後來又陸續傳出有師生不適就醫，經校方統計，截至昨傍晚，共有一二二人就診，人數分散各班，請假人數達一六八人。

根據學生家長指出，前天下午小孩回家後，有向家長抱怨肚子怪怪的，到了晚上就開始吃不下晚餐，家長詢問後，小孩告知中午吃的營養午餐中，蒲燒鯛魚的味道怪怪的，讓家長懷疑可能天氣炎熱，導致海鮮類食物保存不易加速腐敗。

衛生局採樣檢驗 限期改善缺失

校方則指出，師生前往醫院治療後，大部分學生都已陸續返家，不過直到昨天上午仍有學生感到不適請假就醫；未來校方會協助學生申請平安保險理賠事宜，並將加強對營養午餐食材的衛生安全把關工作，避免類似情形再度發生。

衛生局表示，食品科人員採集校方午餐留樣檢體五件，分別是蒲燒鯛片、糙米飯、海帶結燒肉、白菜及榨菜肉絲湯等檢驗病原性微生物，另外疾管處採廚工三人、學生八人糞便檢體進行檢驗病原性微生物與諾羅病毒、輪狀病毒檢驗。

衛生局人員也依食品良好衛生規範準則查有分裝食材未標示、作業區紗窗、風扇積塵需清潔及紗窗破損需修補等缺失，要求校方限期四月五日前改善。

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