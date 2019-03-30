〈南部〉中高階青年人才回流 高雄每月補助1萬

2019-03-30

〔記者黃建華、陳文嬋、葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府勞工局昨天宣布，四月中旬將推出「幸福高雄移居津貼」，凡是高雄市策略性產業中高階青年人才回流並設籍，經審核通過後，每月可獲得一萬元補助，名額一二五人，最長可領一年，青年市議員則批韓放任炒房，不在意居住正義，年輕人會回來嗎？

受僱策略型產業 名額125人

勞工局局長王秋冬表示，只要年齡滿廿至四十四歲，設籍在高雄市，並受僱於本市重點策略型產業，且符合相關資格者即可申請。

另外為協助青年朋友就業，勞工局訓練就業中心也推出「青年就業大贏家」輔導計畫，由專人以客製化方式協助求職就業，只要年齡滿廿至廿九歲的青年朋友皆可報名，預計可協助三百六十位青年朋友更順利找到適合的工作。

議員批韓放任炒房

不過，時代力量議員黃捷則批評韓市長上任後，高雄經濟未活絡、房價上漲市府不管，還有說好的青年局呢？年輕人對施政滿意度六都吊車尾，質疑韓國瑜所說的「市民光榮感」根本喊爽的，讓高雄人光榮感盡失，呼籲別再自我感覺良好。

黃捷指出，高雄豪宅開價每坪漲十萬，去年平均含車位房價是七五五萬，月薪四萬要十六年不吃不喝才能買房，年輕人會願意回來高雄嗎？

她說，韓市長不在意居住正義，對炒房冷眼旁觀，一味地要經濟成長，卻犧牲市民的生存需求。

剛從港澳中國返國的韓國瑜則得意地說，現在網路熱搜高雄市的熱度，這幾天高達十億次，「十億的瀏覽，高雄市的城市知名度愈來愈高，高雄市民愈來愈快樂。」

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