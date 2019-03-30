〈南部〉東商圖書館改造 與社區共讀

2019-03-30

〔記者張存薇／台東報導〕多彩的書櫃、明亮的採光、舒適的沙發，台東高商將圖書館改造為「社區共讀站」，展現濃濃誠品書店書香氛圍，學生也更勤跑圖書館，校長劉玲慧說，四月起將對外開放，讓社區民眾加入「悅讀」行列。

明亮舒適 週二、四還開放至晚上7點

劉玲慧說，東商圖書館遷到現址至少卅年，這次爭取到兩百廿五萬元前瞻基礎建設計畫中校園社區改造經費，希望顛覆傳統圖書館的刻板印象。東商位在台東市中心，圖書館只有師生使用太可惜，因此希望透過「書香」與社區對話，未來也計畫開辦讀書會等活動，加強與社區互動。

黃、橙、藍、綠等多彩的書櫃，再加上明亮的燈飾，新增的沙發區更讓人放輕鬆，東商圖書館主任張瑞玲說，透過專業設計，裝上雙面隔間櫃，夾層區變身為小型多功能的討論空間，自然光可以穿透進圖書區，圖書館更明亮、風也可以自然對流。

東商圖書館正式對外開放，除全校師生，十四歲以上民眾也可到圖書館看書、借書、電腦資料檢索，除了週一至週五上午八點到下午五點提供服務，每週二及週四則會延長到晚上七點，另外並計畫招募志工，未來希望週六、日也能開放給民眾使用。

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