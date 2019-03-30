〈南部〉（屏東）高歌在地原創 滿州自辦音樂季

2019-03-30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕向來是清明連假旅遊指標的「墾丁春天音樂季」，今年多數場次未秉持初衷出走，當地業者擔心觀光商機受影響，除力挺獨撐的「夏都春宴」，也首次在滿州獨立舉辦免費的「山谷音樂季」，捍衛台灣原創音樂聖地的榮耀。

四月五、六日 免費進場

「山谷音樂季」不同於過去商業氣息濃厚的場次，除了四月五、六日免費進場，歌手更是清一色的在地及原住民創作歌手，包括卓秋琴、吳永勝、徐妹、巴魯、吸引力樂團、到底樂團與399樂團等聯手獻唱。

音樂季 也是墾丁的驕傲

「燈會讓大家看見屏東，音樂季也是墾丁的驕傲！」業者張福生表示，小墾丁度假村這次舉辦免費音樂季，希望透過原創音樂讓樂迷重新感受墾丁音樂季的獨特魅力。

資深樂迷劉淼輝分析，墾丁音樂季人潮在二○一六年「春浪」退出後持續下滑，「春吶」樂迷近年僅剩不到二千人，部份場子今年「背叛墾丁」轉戰高雄後，目前僅「夏都春宴」、「山谷音樂季」確定在清明連假舉辦，今年音樂場大洗牌後，可望吸引不同的遊客族群，擺脫往年負面消息的陰影。

這次清明連假整體訂房約少了兩成，目前除了墾丁核心地區飯店業者平均八成左右，恆春半島多數民宿業者訂房表現平平，旅宿業者也預估，遊客多在連假前幾天才出手搶便宜訂房。

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