〈南部〉台南市鴿笭文化季登場 22庄頭12組對抗賽

2019-03-30

〔記者楊金城／學甲報導〕嗡嗡嗡，背著鴿笭的紅腳仔（鴿子）在眾人歡呼聲中奮力往天空飛，學甲頂洲對抗紅茄萣的公笭決賽昨登場，宣告二○一九台南市鴿笭文化季揭開序幕。

鴿笭文化季在南市溪北地區有十二組村庄鴿笭對抗賽，比賽將持續至四月底、五月初，以推廣傳承、維繫農村傳統凝聚力。

溪北地區春天農閒重要賽事

列入台南市市定民俗的「新營鹽水學甲放粉鳥（紅腳）笭」，盛行於新營、鹽水和學甲的農村，是早年農閒時的傳統民俗活動，傳承超過百年，溪北還剩廿二個村庄的十二組鴿笭對抗賽，是溪北地區春天農閒期間的大代誌。目前鹽水後寮對義稠、舊營對大莊的私笭熱身賽已登場，昨是學甲頂洲對紅茄萣的公笭決賽開打。

參加對抗賽的各庄頭鴿笭會鴿友會員，前一年就開始培養身強力壯的笭鴿參賽背鴿笭，庄頭對抗時，有的直接比背公笭決勝負，有些「先私笭、再比公笭拚輸贏」；私笭是預賽、蹓鳥、訓練體力，先行淘汰弱兵，經過私笭預賽熱身後，再進入最後一回合的公笭決賽，鴿笭最大可背到九吋二分。放鴿笭方式則有擲空飛翔、掀籠地面起飛、穿籠起飛三種。

昨天頂洲對紅茄萣，由頂洲的笭鴿先到紅茄萣放飛，連輸幾年的頂洲鴿友今年只有約一百廿隻鴿子出戰，仍力圖扳回一城。

文化局長葉澤山表示，鴿笭賽世代相傳，大家比拚誰家的「粉鳥仔」養得最厲害，庄民團結追求庄頭的榮譽感，賽後聚餐聯誼、握手言歡，不僅凝聚庄內向心力，也有敦親睦鄰的正向意義。

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