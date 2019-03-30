〈南部〉民進黨台南市立委初選登記截止 1、4選區最激烈

2019-03-30

〔記者蔡文居、王捷、楊金城／台南報導〕民進黨台南市立委提名初選，昨登記截止，共有十一人登記。第一選區有四人登記參選，第四選區有三人登記參選，競爭提名最激烈，其他四個選區皆為同額；新增一席立委的第四選區，除市議員林宜瑾登記，前立委李俊毅和市議員蔡旺詮也在最後一天完成登記，李俊毅質疑現任市議員不該任職三個月就想換跑道，透露出些許火藥味。

一選區4搶1、四選區3搶1

民進黨市黨部表示，台南市由原先五席立委新增一席，共六個立委選區。第一選區有立委葉宜津、台南市前副市長顏純左、農委會前副主委李退之及前市議員賴惠員等四人登記。第四選區有林宜瑾、蔡旺詮、李俊毅等三人登記。

6個選區11人登記爭取提名

另外，第二選區立委郭國文、第三選區立委陳亭妃、第五選區立委林俊憲、第六選區立委王定宇，均僅一人登記。原先領表傳出要登記者，最後均未前往登記。

李俊毅：剛上任議員不應換跑道

李俊毅昨前往民進黨市黨部登記後開砲抨擊，指民進黨中央希望對人民負責、接地氣的做法，就是實現政治承諾，市議員應該不要跳換跑道，這是黨中央的期待。未來協調時，除非黨需要你去開拓艱困選區，否則就應實現對選民的承諾。相信現任議員能以對人民承諾為最優先，不要任職三個月還不到，馬上就換跑道，這樣黨就變成追逐權力的黨，而非跟人民站在一起。

議員蔡旺詮：任何人都可以參選

蔡旺詮昨也前往市黨部辦理登記，與李俊毅狹路相逢，相互問候握手。對於李俊毅的質疑，蔡旺詮說，台南新增的一席是今年才發生，而非去年。任何人都可來挑戰，誰有能力幫助這個選區，誰能提出更正向的政策，解決當地交通等問題，才是最重要的。相信黨內初選可以良性正面政策爭取認同，拒絕口水和內耗。

陳亭妃完成登記，爭取連任。她說，目前台灣民主面臨險峻挑戰，除了要「勇敢向前」堅持國家主權立場，更需要用「傾聽」、「信任」，為人民拚生活，讓政府施政更接地氣。

也於最後一天前往登記參選的李退之說，期許黨內來場君子之爭，如果是他勝出獲得立委提名，除爭取市民支持外，也會懇請黨中央將葉宜津列為不分區立委優先名單，在未來台灣改革的道路上，帶領大步向前。

謝龍介：目前無選舉計畫

至於被藍營視為艱困選區的台南，謝龍介在「韓流」加持立委補選失利後，下屆選舉國民黨傳出六人有意願，被點名者包括高思博、林美燕、林燕祝、蔡淑惠、盧崑福與謝龍介。藍營人士指出，如果韓國瑜代表國民黨參選總統，更有母雞帶小雞效應，讓國民黨爭取立委席次機會提高。其中，林美燕、蔡淑惠與盧崑福三人可能對準第五選區，高思博傳出在第一選區，林燕祝可能在第四選區。至於國民黨市黨部主委謝龍介是否參選，他表示目前沒有選舉計畫。

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