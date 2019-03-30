〈南部〉被韓飆罵後10天 環局副局長降專委

2019-03-30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕日前在市政會議上，遭高雄市長韓國瑜飆罵「什麼態度」的環保局副局長謝汀嵩，昨天轉調為非主管職的運動發展局專門委員，引發外界質疑是否為懲罰性調動？韓國瑜則強調「適才適所、要有所調整」。

被質疑懲罰 韓：適才適所

高雄市長韓國瑜日前在市政會議上，認為環保局副局長謝汀嵩東張西望，當場飆罵「什麼態度」。韓國瑜事後說，他希望市府官員一條心，而不是開會時蹺個二郎腿，抖來抖去，東張西望，「差一張躺椅，就像在夏威夷海灘一樣。」

遭點名的謝汀嵩解釋說，他當時坐在椅子上，回過頭尋找一名認識的副局長，因此遭市長訓斥「態度不佳」，他自認失禮，也向市長致歉。事發過後十天，高市府昨發布一波人事異動，謝汀嵩從環保局副局長一職，轉調為非主管職的運動發展局專門委員，外界則質疑是否降調？也是懲罰性調動？

謝汀嵩：多一番歷練也很好

據了解，一般副局長為十一職等，但謝汀嵩是十職等佔副局長缺，因此調整為十職等的專委，並不算降調，謝汀嵩受訪時也強調自己職等沒變，多一番歷練也很好，一切知足常樂。

對此，高市府解釋是因應市政及機關業務推展需要，經綜合考量相關人員經歷專長，進行職務調整，期以適才適所，並期待在新人事各就各位後，同心打拚，落實市長「打造高雄、全台首富」的目標。

表現優異 謝被前市府拔擢

謝汀嵩任職公職二十四年，在陳菊任內表現優異，曾任高雄市1999主任，去年十一月從殯葬處長一職，被前市府拔擢為環保局副局長。

其餘人事調整如下：環保局副局長張瑞琿調任毒品防制局副局長，並代理毒防局局長職務，毒品防制局副局長蔡秀玉調任環保局副局長，環保局主任秘書吳家安調陞副局長，環保局簡任技正楊宏文調陞主任秘書等。

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