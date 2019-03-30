〈南部〉《屏東》藍皮「解憂火車」變博物館 特展揭幕

2019-03-30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕超過半世紀的藍皮火車，全台每天僅剩一班，在南迴鐵路枋寮站與台東站間對開行駛，沒有冷氣只有海風山風，被知名旅遊作家劉克襄形容為「解憂火車」。隨著鐵路電氣化明年底完成，藍皮火車可能要停駛，屏東縣文化資產保護所昨起推出「解憂火車」特展，帶領民眾回憶這列普通車。

除了行駛中的藍皮普通車，位在屏東市高屏溪舊鐵橋旁，也保留五節藍皮車廂，屏東縣文資所將五節車廂改造成微型博物館，從昨天起推出三個月的特展。

第一節車廂規畫為「長長的鐵軌．甜甜的記憶」空間，敘述高屏溪舊鐵橋與屏東糖業不可磨滅的記憶與連接；第二節「浪濤與山風的合唱」，記錄藍皮火車的來龍去脈，以及它即將的去向；第三節為生態車廂，第四節是咖啡座車廂，第五節為影像與新詩的邂逅，由攝影師黃亞程等人提供第一手照片，詩人與小學生共同為歷史留下美麗的詩作。

台鐵屏東站長董阿成說，目前藍皮火車每天上午十點多從枋寮開往台東站，下午四點再從台東開回，單程約一小時二十多分，現在許多旅行社特地帶遊客坐這班車，回味兒時記憶，常讓原來的三節廂不夠坐，還得要加掛。

除了靜態展，文化處也將於四月十六日、五月三日，舉辦「藍皮火車之旅」，由劉克襄帶隊解說，在南迴鐵路壯麗山海中一解俗世憂愁，不過已經額滿。

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