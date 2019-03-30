〈南部〉《台東》馬當聚會所、豐榮消防隊用地有譜 區段徵收協議價購啟動

2019-03-30

〔記者張存薇／台東報導〕台東市豐榮地區人口多，也是全市人口最多的阿美族馬當部落所在地，但馬當部落七十年來只能在臨時場地舉辦豐年祭，也無法設消防分隊，台東縣政府啟動區段徵收計畫，為這兩處重要公共設施用地解套，昨天起一連三天舉辦五場次協議價購會議，確保地主權益，也希望馬當聚會所、豐榮消防分隊明年可完工。

阿美族馬當部落族人爭取聚會所至少卅年，但因苦無用地，每年豐年祭只能在臨時場地舉辦。縣府地政處長沈碧恕指出，豐榮、豐樂地區早年被規劃為國宅用地，之後政策變更調整，目前全區都是農業區，當地阿美族馬蘭部落是全台東人口最多的阿美族部落，族人超過三千人，爭取設聚會所呼聲從未停過。

昨起3天辦5場說明會

她指出，豐榮地區人口稠密，但最近的消防隊卻在十分鐘車程外的台東市區，恐延誤救災，再加上這塊區域多為私人土地，縣府決定透過區段徵收方式解套。

縣府首波啟動的是豐榮、豐樂地區南區區段徵收，十一點七七公頃位於豐榮里及部分豐谷里內，共有一百卅多位地主，昨天起一連三天舉辦五場次說明會，不少地主關心自身土地權益親自出席，地政處也派員一對一說明土地及地上物價購狀況。

沈碧恕進一步說，區內未來將變更為公共設施用地及住宅區，其中公共設施用地包括，兩個多功能公園，內含馬當聚會所及豐榮消防分隊用地，並保留部分作為社會住宅等公益性住宅用地，預計明年初可完成土地配還及公共設施開闢，聚會所及消防分隊也可望在明年完工。

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