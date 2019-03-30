〈南部〉《屏東》蘇震清退出立委初選 鍾佳濱：感謝成全

2019-03-30

〔記者李立法／屏東報導〕民進黨區域立委黨內初選登記昨天截止，被視為屏東縣長前哨戰的第一選區黨內初選，選情出現勁爆轉折，原本態度當仁不讓的現任立委蘇震清，下午突宣布退出區域立委選舉，將禮讓黨內競爭對手鍾佳濱，至於退選理由，蘇震清給的答案是「為了黨內和諧，不願造成分裂」，引發政壇諸多猜測及關切。

政壇丟下震撼彈 鍾說「非常意外」

積極為下屆縣長選舉做準備的蘇震清，對於爭取黨內立委初選志在必得，昨天下午，突然宣布退出初選，宛如在政壇丟下震撼彈；對手鍾佳濱也說「非常意外」，他先接到黨主席卓榮泰告知，下午快到登記截止時，再到縣黨部確認一次，沒想到蘇震清也現身縣黨部，他感謝蘇的成全。

改列不分區安全名單？蘇未證實

據了解，屏東第一選區是民進黨唯一有兩位現任立委登記初選的選區，若能在昨天登記截止前，協調出一人參選，免去進入黨內實質協調程序，願意退讓的一方可獲列入不分區立委安全名單，但蘇震清並未證實黨中央是否有這方面的承諾，只強調會努力爭取不分區立委，繼續服務屏東鄉親，目前民進黨內屏東籍不分區立委分別有周春米、立法院長蘇嘉全（蘇震清的叔叔）。

傳縣長選舉「條件說」 兩人均否認

蘇震清退出黨內初選後，地方有關縣長選舉「條件說」甚囂塵上，蘇、鍾兩人均強調，沒有這樣的事，一切以打贏立委及總統選戰為首要目標，以後的事以後再說。

民進黨屏東縣黨部表示，屏東縣立委第二選區分別有現任立委莊瑞雄、前立委鄭朝明登記黨內初選，四月十七日中午前若協調不出結果，將於四月廿二至五月十七日進行民調，第一選區有蘇震清、鍾佳濱登記，蘇宣布退出，若要撤銷登記，需報請黨中央核准，事後可退還民調費、保證金及三分之二登記費。

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