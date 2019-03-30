〈台北都會〉今明掃墓高峰 北市5線免費公車多利用

2019-03-30

〔記者邱灝唐、蔡亞樺／台北報導〕清明四天連假（四月四日至七日）即將到來，適逢週末，台北市政府預估今、明兩天將是掃墓高峰期，為此，北市府在富德公墓、南港軍人公墓及陽明山第一公墓等墓區規劃五線免費掃墓公車；市警局也將於今、明兩日及連假期間清晨五點半至下午五點，在富德公墓、陽明山第一公墓往山區方向實施交通管制。

此外，台北市立聯合醫院表示，四月四、五日全天停診，原排定的各項手術、特殊檢查照常進行，並加強急診作業；六日則門診恢復，若有相關問題可洽1999轉888，或逕至該院網站（http://www.tpech.gov.tw/）查詢。

市府昨舉行交通會報，交通局報告免費掃墓公車及交通管制計畫，富德公墓管制點在木柵路五段、西寒寺前三岔路口、研究院路、崇德街、富陽街口部分路段；陽明山第一公墓則在北投區行義路、泉源路口，僅有掃墓公車、復康巴士及持通行證車輛能通過管制點。

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