〈台北都會〉《2020立委選舉》北市藍多人表態 綠「陷艱困中的艱困」

2019-03-30

〔記者邱灝唐／台北報導〕二○二○北市立委選舉引人關注，台北市八個選區，國民黨多名選將表態，甚至出現派系對決，選情火熱；民進黨則較冷，第一、二選區初選登記昨截止，現任立委吳思瑤、何志偉登記尋求連任，其餘六個選區皆採徵召，民進黨北市黨部主委陳正德表示，台北市是「艱困中的艱困」，目前傾向每區自提人選，徵召由黨中央負責。

國民黨昨公布區域立委第二波提名作業，其中包含台北市第六選區（大安區），現任國民黨立委蔣乃辛表態不選，由於該選區為藍營優勢選區，競爭者眾，目前朱派的立委林奕華、前外交官介文汲，以及挺韓派的台北市議員王欣儀皆表態參選。

不僅如此，國民黨先前進行的首波初選提名更出現派系對決，開放的四個選區中，除了第三選區（中山、松山區）及第四選區（內湖、南港區）提名立委蔣萬安和李彥秀尋求連任，第七選區（信義、南松山）和第八選區（文山、南中正）都出現市議員對陣立委情況；前者由市議員王鴻薇挑戰立委費鴻泰，後者則是市議員徐弘庭對決立委賴士葆。

此外，前立委孫大千昨也在高雄市長韓國瑜的女兒韓冰陪同下，宣布投入第二選區（士林、大同區）立委選戰。

相較於國民黨的激烈選情，民進黨顯得較冷。陳正德表示，除了吳思瑤、何志偉尋求連任外，其他六個選區皆採徵召，可說是「艱困中的艱困」；中正、萬華區是否禮讓時代力量，陳則說，一切等待黨中央的決定，但他希望能全面提名，拚戰二○二○。

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