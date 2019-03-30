〈台北都會〉經營5年 北市大稻埕「巷仔內」工作室熄燈

2019-03-30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市大稻埕在地商人邱達平、建築師呂大吉與屋主在大稻埕合作成立「巷仔內」工作室，供老人使用，邱達平提供物資包括零嘴、茶水、咖啡等，讓前往的老人吃喝，社區老人沒事就會來這閒話家常。但是經營五年的「巷仔內」，因屋主要修繕房屋，不得不宣告熄燈，昨舉辦感恩茶會，超過兩百位社區民眾參與， 告別「巷仔內」工作室。

二○一四年，「巷仔內」所在地像廢墟一樣，邱達平、呂大吉找屋主談合作，屋主也願無償提供空間，於是簡單整理該處，並擺放桌椅、加高的吧台與瓦斯爐，開放給社區民眾使用，不少已退休長者中午就會到這邊吃東西，打開話匣子一聊就是一整個下午，相當悠閒愜意。

「巷仔內」昨熄燈，感恩茶會場面十分浩大，超過兩百人參加，最後在歡呼聲中結束。邱達平說，在大稻埕生活四、五十年，覺得最後的時間也都會在大稻埕，因此想為當地做點事情；邱回憶道，社區老人們到這邊都很開心，平常沒事都會在這聊天、相聚，願意走出家門且有人陪伴，身體都很健康。

呂大吉指出，起初該處僅是社區營造的工作點，後來做為老人聚集的場所，該處受到長者們喜愛，「巷仔內」五年來完全是公益性質，沒有收取任何費用。

呂嘆道，「巷仔內」熄燈很可惜，老人恐怕就沒地方去，其實市府在大稻埕有不少空間，如果可以讓社區運用，該有多好。

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