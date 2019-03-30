〈台北都會〉《訪企業大老 辦團體座談》柯文哲布局總統 基層公務員叫苦

2019-03-30

〔記者楊心慧、蔡亞樺、郭安家／台北報導〕布局二○二○總統大選，儘管台北市長柯文哲赴外縣市交流行程破局，柯仍動作頻頻，訪美前私會國會政黨聯盟黨主席妙天禪師。據本報掌握消息，柯近期屢次私會企業大老，昨結束市政行程與農會人士餐敘後，驅車前往台新金董事長吳東亮私宅；甚至柯多次在市政會議中指示各局處首長負責辦團體座談，下令研考會管理檢討成效，基層公務員承受不少壓力，叫苦連天，敢怒不敢言。

柯下令研考會管理檢討成效

柯文哲選總統傳聞不斷，總以六月就會知道打發媒體，但已有不少計畫積極進行。據了解，柯指示各局處首長需辦團體座談，負責準備市長與各局處相關團體見面的規劃，例如教育局找具份量的學者、產業局找企業界大老、體育局找體壇健將、文化局找藝文界代表等。

拜會宣明智、王令麟、吳東亮

柯文哲也展開拜會企業大老的動作，親柯人士表示，柯已見過聯電榮譽副董事長宣明智、東森集團總裁王令麟等人；記者昨掌握消息，柯文哲中午結束竹子湖海芋季行程後，下午兩點前往吳東亮私宅，記者在吳宅大門外直擊許多車輛進出，還有一群人站在吳家大門等待，期間有不少警察巡邏，當地警察表示，柯文哲會到現場，才會嚴加戒備。

不料，柯的行蹤被記者發現，為掩人耳目，柯文哲並未以公務車進入；據目擊民眾表示，市長的銀白色公務車在仰德大道的教會旁停了許久，為躲避媒體，柯悄悄改換車輛駛入大宅，與吳東亮會面約卅分鐘後離去，顯見柯開始鋪天蓋地式拉攏企業友人支持。

知情人士還指出，柯文哲下令研考會將本案進行系統化管理並列管，要求各局處首長重視，除市長與團體的座談以外，局處還需定期額外辦座談，了解相關團體需求，「務必要讓相關團體感受到柯市府的服務效能」，座談成效會在今年底檢討。該案由市府顧問蔡壁如親自督導，蔡甚至下令要求局處「趕緊安排」。

該人士透露，柯文哲持續透過安排，找各界大老進行座談，但與會人數不會很多，每場次約數十人，皆是有頭有臉的人物，希望透過座談會拉近與大老們的距離，並藉由合照展現親和力及吸收支持者。

官員抱怨 用行政資源替自己布局

有市府官員私下抱怨，柯文哲此舉加重基層人員的工作量，利用行政資源替自己布局，竟還要檢討列入局處年度考評，實在太誇張，根本是浪費市政資源。

劉奕霆︰跟民間或官方人士見面很正常

對此，北市府發言人劉奕霆表示，市長本來在每天的行程都會有來自官方或民間的拜會行程，跟民間或官方人士見面都很正常，市長是否有安排其他私人拜會，不便透露。

至於辦座談會，劉說，柯文哲並非今年開始「要求」局處做這件事，很早之前就「希望」局處每年定期舉辦座談會，多宣揚市政。

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