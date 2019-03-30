〈台北都會〉《斥資三億》基隆新建納骨塔 明年動工

2019-03-30

〔記者林欣漢、何玉華／綜合報導〕基隆市立納骨塔供不應求，基隆市長林右昌昨天宣布，新納骨塔已展開選址、地質鑽探等評估作業，明年將斥資三億多元興建，預計四年完工，樹葬區也即將完成規劃。

林右昌表示，基隆市立納骨塔的塔位數已不敷使用，市府已啟動新納骨塔地質鑽探及選址作業，預計今年完成細部規劃設計，明年興建，在四年內完成，提供市民與家屬更好的祭祀先人空間。

清明掃墓 基隆交管 新北有48線專車

樹葬區也規劃於明年啟用，屆時包括墓區道路將一併整理，改善南榮公墓環境。林右昌也提醒，南榮公墓今、明兩天及四月四日到四月七日，從上午六點到下午四點實施全面交通管制，呼籲民眾儘量搭乘大眾運輸工具前往，墓區內有免費專車服務。

新北市交通局預估，掃墓人潮將在三十日起進入高峰期，提醒台六十四線下五股一交流道往成泰路與孝義路、中和興南路往墓園及淡水北新路往天元宮等路段，往年都塞車嚴重，呼籲民眾盡量多搭乘大眾運輸及四十八條路線的掃墓專車；也可到「新北清明連假交通懶人包」網頁（ntpc.datarget.com.tw/NationalHoliday/）查詢相關訊息。

此外，去年九月鋒面過境，基隆新西街二○七巷排水不及，泥水沿著擋土牆而下，出現「黃泥瀑布」傾洩的驚人景象，林右昌昨現勘修復工程進度，要求趕在今年汛期前完工，提升住戶安全保障。

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